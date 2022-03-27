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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» поборется за Рафинью

27 Марта 2022 • 00:55 Комментировать
ПСЖ
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Лорьян
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03.04 21:45

Очередной топ-клуб положил глаз на вингера «Лидса» Рафинью.

Зимой наибольший интерес к бразильцу проявляла мюнхенская «Бавария». В марте появились новые претенденты – «Барселона», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Фаворитами в гонке считаются каталонцы.

По данным Daily Mail, побороться за 25-летнего игрока также планирует «Пари Сен-Жермен». Сообщается, что Рафинья может помочь парижанам восполнить потерю Килиана Мбаппе. «Лидс» ещё не получал официального предложения от «ПСЖ», но французский клуб продолжит следить за ситуацией.

Бразилец стал автором 9 забитых мячей в 27 встречах текущего розыгрыша английской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс ПСЖ Рафинья Диас
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ПСЖ ЛОРЬЯН
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