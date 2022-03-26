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Чемпионат Франции. 1 лига

Мечта Мбаппе разбита? Кто помимо «Реала» претендует на подписание контракта с французом

26 Марта 2022 • 09:18 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Лорьян
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03.04 21:45

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может отказаться от подписания контракта с «Реалом».

В СМИ появились слухи, что «Барселона» рассматривает 23-летнего форварда в качестве альтернативы Эрлингу Холланду из дортмундской «Боруссии». Правда, за норвежца придётся заплатить 300 млн евро. В эту сумму войдут зарплата, бонусы, выплаты агентам. Француз же обойдётся бесплатно. Каталонский клуб планирует бороться с «Реалом» за подписание Мбаппе.

На самом деле Килиан находится сейчас в очень выгодном положении. Во-первых, он стал намного ближе к своей мечте – играть за королевскую команду. Его совсем не волнуют предложения «ПСЖ». Чемпиона мира не устроила даже зарплата размером 100 млн евро в год. Отметим, что нападающий в активе не имеет ни «Золотого мяча», ни победы в клубном первенстве планеты, ни трофея в Лиге чемпионов.

Но как же Донателло рвётся выступать за «сливочных»! По словам журналиста испанской газеты Marca Рамона Альвареса, седьмой номер столичного клуба подписал контракт с испанцами ещё 30 января. Однако официальных подтверждений этому не было.

Этим летом Мбаппе станет свободным агентом, если так и не добьётся соглашения с командой Маурисио Почеттино. Это и привлекает европейские топы. Приобрести хорошего игрока для усиления состава, не потратив ни копейки, – разве не находка?

Такая же история произошла в августе 2021 года с Лионелем Месси. «Барса» в связи с долгами не продлила контракт с аргентинцем, и за сделку ухватились сразу несколько клубов. В итоге игрок обосновался в Париже, но в разы сбавил свои обороты на футбольном поле.

Чем закончатся межкомандные дебаты – пока непонятно. За Килианом, конечно, будут охотиться и мадридцы, и каталонцы, и парижане. Удивительно, что данный вопрос не затрагивает деньги. Француза это вообще не интересует. Не то чтобы ему совсем всё равно, но он не придаёт ей большого значения. У него твёрдое намерение играть в «Реале». Что ему может помешать? «Барселона», «ПСЖ»? Вряд ли кто-то убедит футболиста не переезжать в Мадрид.

Конечно, у него может получиться такая же карьера, как у Эдена Азара: бесконечные травмы, недостаток игрового времени. Да и зарплата здесь уже будет ни при чём. Главное – желание и стремление.

Будет ли Мбаппе готов отдаваться на тренировках и матчах на все 100% и даже больше? Будут ли у него силы доказать, что он лучший в мире?

Время покажет…

Дарья МОГИЛЕВИЧ

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Боруссия Дортмунд ПСЖ Килиан Мбаппе
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