Месси, Неймар и Мбаппе впервые забили все в одном матче

В матче тридцатого тура чемпионата Франции «ПСЖ» разгромил дома «Лорьян», забив пять мячей. Их разделили между собой три самых известных нападающих клуба - Неймар и Килиан Мбаппе забили по два мяча, Месси добавил еще один. Это был первый случай в текущем сезоне, когда все трое забили в одном матче.

Для Месси это был третий гол в чемпионате Франции, предыдущий раз он забивал почти два месяца тому назад - шестого февраля в ворота «Лилля». У Мбаппе уже восемнадцать голов в текущем сезоне, у Неймара - семь. «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции с подавляющим преимуществом - двенадцать очков над ближайшим преследователем.