Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Самюэль Это'О пояснил, почему не стал бы приглашать в сборную Камеруна Мбаппе

28 Марта 2022 • 13:58 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
1.20 6.80 13.00
03.04 21:45

Главная звезда камерунского футбола Самюэль Это'О пояснил, почему не стал бы приглашать в сборную Камеруна Килиана Мбаппе. Отец звездного форварда «ПСЖ» является выходцем из Камеруна, и, теоретически, Мбаппе мог бы оказаться в сборной этой страны. Но Это'О не стал бы приглашать его. пояснив, что считает более важным помогать талантливым игрокам, родившимся непосредственно в Камеруне.

- Я хотел бы иметь в команде Мбаппе, который родился где-то в кварталах камерунских городов. А он родился в Бордо. Мы должны помогать нашим доморощенным талантам, - считает бывший нападающий миланского «Интера» и «Барселоны».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Камеруна Килиан Мбаппе Самюэль Это'О
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ ЛОРЬЯН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Марта
15:56 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» включился в борьбу за Экитике
14:53 · Англия. Премьер-лига
Трент, Джеймс и Хакими – лучшие крайние защитники по версии Дани Алвеса
14:26 · Франция. Лига 1
Тчуамени: «Я считаю «ПСЖ» великим клубом»
14:20 · Англия. Премьер-лига
Фабиньо: Жардим – самый важный тренер в моей карьере
13:58 · Франция. Лига 1
Самюэль Это'О пояснил, почему не стал бы приглашать в сборную Камеруна Мбаппе
13:40 · Англия. Премьер-лига
Несколько французских клубов проявили интерес к Саиссу
13:08 · Франция. Лига 1
Матуиди высказался о критике в адрес Месси
13:00 · Франция. Лига 1
Жена Икарди ответила на обвинения в измене с телохранителем
11:37 · Франция. Лига 1
Адвокат Мбаппе: Нереально, чтобы игрок зависел всю карьеру от спонсоров федерации
10:31 · Франция. Лига 1
Ван дер Ваарт: Вейналдум ошибся в переходе в «ПСЖ»
10:13 · Германия. Бундеслига
Мусса Диаби об уходе из «ПСЖ»: Выбор был непростым, «Байер» помог мне двигаться вперед
10:06 · Англия. Премьер-лига
Льорис: Мой кумир – Пит Сампрас, но в 10 лет я выбрал футбол
08:14 · Франция. Лига 1
Скалони об уходе Месси: Наслаждайтесь, пока он играет
08:01 · Италия. Серия А
«Милан» согласовал контракт с защитником «Лилля»
27 Марта
23:06 · Франция. Лига 1
Полузащитник сборной Франции намекнул на возможный переход в «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем