Самюэль Это'О пояснил, почему не стал бы приглашать в сборную Камеруна Мбаппе

Главная звезда камерунского футбола Самюэль Это'О пояснил, почему не стал бы приглашать в сборную Камеруна Килиана Мбаппе. Отец звездного форварда «ПСЖ» является выходцем из Камеруна, и, теоретически, Мбаппе мог бы оказаться в сборной этой страны. Но Это'О не стал бы приглашать его. пояснив, что считает более важным помогать талантливым игрокам, родившимся непосредственно в Камеруне.

- Я хотел бы иметь в команде Мбаппе, который родился где-то в кварталах камерунских городов. А он родился в Бордо. Мы должны помогать нашим доморощенным талантам, - считает бывший нападающий миланского «Интера» и «Барселоны».