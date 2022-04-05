Неймар о голе «Лоряьну»: «Я был «пьяным», поэтому это сработало»

Нападающий «ПСЖ» прокомментировал свой гол в ворота «Лорьяна» в минувшем туре чемпионата Франции, язвительно ответив журналисту, обвинившего его в неспортивном поведении.

В марте репортер RMC Radio Даниэль Риоло попал в заголовки газет, заявив, что Неймар «появляется пьяным на тренировке». Неймар не мог удержаться от язвительного ответа после игры с «Лорьяном». 30-летний футболист написал в соцсетях, как ему удалось забить свой второй гол.

«Я был «пьяным», поэтому это сработало... как там говорят», — написал Неймар в подписи к заголовку поста.