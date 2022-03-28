Керер сообщил «ПСЖ», что не будет продлевать контракт

Защитник «ПСЖ» Тило Керер дал знать руководству французского клуба, что не станет продлевать соглашение, которое рассчитано до 2023 года. Футболист недоволен количеством получаемого игрового времени, поэтому по окончанию срока контракта намерен отправить в команду, в которой получит гарантии игры в основе.

Как сообщает французский журналист Адриен Гренье, «ПСЖ» хочет сохранить игрока, но сам Керер уже принял решение и не собирается его менять.

Напомним, что Керер присоединился к «ПСЖ» летом 2018 года из «Шальке». Одним из главных инициаторов приглашения немца в клуб был тогдашний главный тренер парижан Томас Тухель, который ныне работает в лондонском «Челси».