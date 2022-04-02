Рамос хочет остаться в «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос хочет остаться во французском клубе в следующем сезоне. Как сообщает журналист Адриен Гренье, испанец намерен остаться в клубе и доказать, что ещё способен выступать на высоком уровне и выигрывать трофеи.

Ранее появлялись слухи о том, что «ПСЖ» недоволен травматичностью футболиста и намерен избавить от него в следующем сезоне. Рамос недавно оправился от повреждения, из-за которого был вынужден пропустить оба матча ⅛ финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Напомним, что в этом сезоне Рамос отметился одним забитым голом за «ПСЖ». Игрок оказался в парижском клубе летом 2021 года, придя на правах свободного агента из «Реала».