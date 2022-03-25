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Чемпионат Франции. 1 лига

Кафу считает Неймара одним из трех лучших футболистов в мире

25 Марта 2022 • 23:56 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
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03.04 21:45

Бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии Кафу назвал Неймара одним из трех лучших футболистов современности.

«Он по-прежнему один из трёх лучших футболистов в мире. Я надеюсь, что Неймар будет играть ещё долго», - приводит слова Кафу Football Espana.

Неймару 30 лет и он защищает цвета «ПСЖ» с 2017 года. В текущем сезоне бразилец сыграл 21матч во всех турнирах, в которых участвовала его команда, и отметился пятью голами и сделал столько же голевых передач.

После вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов СМИ массово начали писать о том, что парижане не держатся за футболиста и готовы продать его по любой цене, которая устроит руководство.

Контракт Неймара с «ПСЖ» истекает летом 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в 90 млн согласно порталу Transfermarkt.  


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Евро-Футбол.Ру,
Кафу ПСЖ Неймар Лига 1
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ПСЖ ЛОРЬЯН
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