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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» претендует на защитника сборной Франции

30 Марта 2022 • 23:53 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
1.19 7.00 14.00
03.04 21:45

Французский «Пари Сен-Жермен» рассматривает возможность подписания центрального защитника «Севильи» Жюля Кунде.

23-летний футболист был связан с переходом в различные топ-клубы, включая мадридский «Реал», «Барселону», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси». Как утверждает Fichajes, новым претендентом на Кунде стал французский «Пари Сен-Жермен».

Сообщается, что приоритетной задачей парижан в летнее трансферное окно будет укрепление атакующей линии, однако постоянные проблемы Серхио Рамоса с травмами могут вынудить клуб заняться усилением обороны.

Жюль Кунде оценён ресурсом Transfermarkt в 60 млн евро. На счету игрока 35 матчей за «Севилью» в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья ПСЖ Жюль Кунде
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ПСЖ ЛОРЬЯН
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