«ПСЖ» претендует на защитника сборной Франции

Французский «Пари Сен-Жермен» рассматривает возможность подписания центрального защитника «Севильи» Жюля Кунде.

23-летний футболист был связан с переходом в различные топ-клубы, включая мадридский «Реал», «Барселону», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси». Как утверждает Fichajes, новым претендентом на Кунде стал французский «Пари Сен-Жермен».

Сообщается, что приоритетной задачей парижан в летнее трансферное окно будет укрепление атакующей линии, однако постоянные проблемы Серхио Рамоса с травмами могут вынудить клуб заняться усилением обороны.

Жюль Кунде оценён ресурсом Transfermarkt в 60 млн евро. На счету игрока 35 матчей за «Севилью» в текущем сезоне.