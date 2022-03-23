Анри обозначил скрытную проблему «ПСЖ»

Бывший французский нападающий Тьерри Анри обозначил одну из важных проблем «ПСЖ» - по его мнению, в клубе существует слишком сильная градация фанов на тех, кто поддерживал «старый ПСЖ», и тех, кто начал болеть за клуб недавно.

- Есть определенный дефицит связи между фанами старого «ПСЖ» и нового. Командой управляют как фирмой, а не как командой. Клубу надо срочно обрести связь с фанатами. Освистывание Месси - это немыслимо. Как можно освистывать величайшего игрока? Без Месси «ПСЖ» в матче с «Монако» не создал ровным счетом вообще ничего, - считает Анри, слова которого цитирует AmazonPrime.