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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» не станет удерживать Месси и Неймара, если по ним поступит выгодное предложение

29 Марта 2022 • 13:31 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
1.20 7.00 13.00
03.04 21:45
Французский «ПСЖ» летом может избавиться от своих полузащитников Лионеля Месси и Неймара. По сообщению клубного инсайдера Адриена Гренье, парижане будут готовы отпустить южноамериканцев, если по ним поступит выгодное предложение.
 
При этом отмечается, что уход Месси и Неймара может упростить задачу по сохранению в команде Киллиана Мбаппе, так как в этом случае зарплатная ведомость «ПСЖ» значительно разгрузится. На данный момент француз пока не подписал контракт с мадридским «Реалом», что позволяет парижскому клубу сохранять надежду на положительный исход.
 
Напомним, что Месси в этом сезоне отметился всего двумя голами в чемпионате Франции. В услугах аргентинца заинтересован американский «Интер» Майами, которым владеет Дэвид Бекхэм.
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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе
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ПСЖ ЛОРЬЯН
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