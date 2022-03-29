«ПСЖ» не станет удерживать Месси и Неймара, если по ним поступит выгодное предложение

Французский «ПСЖ» летом может избавиться от своих полузащитников Лионеля Месси и Неймара. По сообщению клубного инсайдера Адриена Гренье, парижане будут готовы отпустить южноамериканцев, если по ним поступит выгодное предложение.

При этом отмечается, что уход Месси и Неймара может упростить задачу по сохранению в команде Киллиана Мбаппе, так как в этом случае зарплатная ведомость «ПСЖ» значительно разгрузится. На данный момент француз пока не подписал контракт с мадридским «Реалом», что позволяет парижскому клубу сохранять надежду на положительный исход.

Напомним, что Месси в этом сезоне отметился всего двумя голами в чемпионате Франции. В услугах аргентинца заинтересован американский «Интер» Майами, которым владеет Дэвид Бекхэм.