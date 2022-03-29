Нкунку станет главной трансферной целью «ПСЖ», если команду возглавит Зидан

Полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку в летнее межсезонье может вернуться в «ПСЖ». По сообщениям Адриена Гренье, парижский клуб захочет вернуть своего воспитанника обратно, если команду возглавит Зинедин Зидан.

Отмечается, что Зидан восхищён выступлениями Нкунку в этом сезоне и одним из его главных требований к руководству будет возвращение француза на «Парк де Пренс». Помимо «ПСЖ» в трансфере футболиста заинтересована мюнхенская «Бавария», но при этом немцы не готовы платить ту сумму, которую требует «Лейпциг».

В этом сезоне Нкунку забил за «быков» 26 голов и отдал 12 голевых передач. Футболист присоединился к «Лейпцигу» как раз из «ПСЖ» летом 2019 года.