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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нкунку станет главной трансферной целью «ПСЖ», если команду возглавит Зидан

29 Марта 2022 • 15:51 Комментировать
Боруссия Д
...
РБ Лейпциг
02.04 19:30
Полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку в летнее межсезонье может вернуться в «ПСЖ». По сообщениям Адриена Гренье, парижский клуб захочет вернуть своего воспитанника обратно, если команду возглавит Зинедин Зидан.
 
Отмечается, что Зидан восхищён выступлениями Нкунку в этом сезоне и одним из его главных требований к руководству будет возвращение француза на «Парк де Пренс». Помимо «ПСЖ» в трансфере футболиста заинтересована мюнхенская «Бавария», но при этом немцы не готовы платить ту сумму, которую требует «Лейпциг».
 
В этом сезоне Нкунку забил за «быков» 26 голов и отдал 12 голевых передач. Футболист присоединился к «Лейпцигу» как раз из «ПСЖ» летом 2019 года.
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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан Кристофер Нкунку
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