Президент Ла Лиги: «Барселона» должна продолжать сокращать расходы на зарплату»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что «Барселоне» ещё предстоит проделать серьёзную работу над стабилизацией финансового положения.

«Барселоне» необходимо продолжать сокращать расходы на зарплату, – приводит слова Тебаса издание Marca. – В следующем году они уже не смогут рассчитывать на финансовые рычаги, и им необходимо проделать значительную работу, чтобы соответствовать требованиям по потолку зарплат», – заявил президент Ла Лиги.

Летом «Барселоне» удалось сократить расходы путём продажи игроков и телеправ, благодаря чему «сине-гранатовые» смогли закупиться на трансферном рынке более чем на 150 млн евро.