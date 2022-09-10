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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент Ла Лиги: «Барселона» должна продолжать сокращать расходы на зарплату»

 
10 Сентября 2022 • 02:07 Комментировать
Кадис
...
Барселона
1 13.00 X 6.00 2 1.25
Через 16 ч. 57 мин.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что «Барселоне» ещё предстоит проделать серьёзную работу над стабилизацией финансового положения.

«Барселоне» необходимо продолжать сокращать расходы на зарплату, – приводит слова Тебаса издание Marca. – В следующем году они уже не смогут рассчитывать на финансовые рычаги, и им необходимо проделать значительную работу, чтобы соответствовать требованиям по потолку зарплат», – заявил президент Ла Лиги.

Летом «Барселоне» удалось сократить расходы путём продажи игроков и телеправ, благодаря чему «сине-гранатовые» смогли закупиться на трансферном рынке более чем на 150 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хавьер Тебас
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