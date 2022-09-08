Альба прокомментировал сорвавшийся переход в «Интер»

Левый защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о несостоявшемся уходе из клуба.

Перед закрытием летнего трансферного окна ветеран «сине-гранатовых» мог отправиться в миланский «Интер» на правах аренды, однако отказался уходить, несмотря на потерю места в стартовом составе с начала текущей кампании.

«Я всегда думал только о выступлении за «Барселону». Да, я хотел остаться, но итоговое решение принималось клубом. Я проявил полную приверженность, решив продолжить бороться за место в основе», – приводит Sport слова 33-летнего испанца.

Жорди Альба отыграл четыре матча с начала нынешнего сезона, дважды появившись на поле с первых минут.