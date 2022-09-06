Стало известно, какие клубы хотят переманить Гави из «Барселоны»

Многие гранды европейского футбола рассчитывают воспользоваться финансовыми трудностями «Барселоны», чтобы заполучить одну из главных восходящих звёзд футбола.

Сегодня испанские СМИ сообщили о договорённости между «Барселоной» и Гави по новому четырёхлетнему контракту. Известно, что 18-летний полузащитник находится на радарах у множества грандов, и 90min сообщает, какие именно клубы хотят видеть у себя юного испанца. Интерес к Гави проявляют английские «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль», немецкая «Бавария», итальянский «Ювентус» и французский «ПСЖ». Несмотря на столь внушительный список, игрок не передумал оставаться в «Барселоне».