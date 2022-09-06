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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, какие клубы хотят переманить Гави из «Барселоны»

 
06 Сентября 2022 • 01:07 Комментировать
Кадис
...
Барселона
1 13.00 X 5.90 2 1.25
10.09 19:30

Многие гранды европейского футбола рассчитывают воспользоваться финансовыми трудностями «Барселоны», чтобы заполучить одну из главных восходящих звёзд футбола.

Сегодня испанские СМИ сообщили о договорённости между «Барселоной» и Гави по новому четырёхлетнему контракту. Известно, что 18-летний полузащитник находится на радарах у множества грандов, и 90min сообщает, какие именно клубы хотят видеть у себя юного испанца. Интерес к Гави проявляют английские «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль», немецкая «Бавария», итальянский «Ювентус» и французский «ПСЖ». Несмотря на столь внушительный список, игрок не передумал оставаться в «Барселоне».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Ювентус Бавария Барселона Манчестер Юнайтед ПСЖ Трансферы футбола - лето 2022 Гави
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