Дембеле рассказал, что думает о решении Мбаппе не переходить в «Реал»

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле прокомментировал решение своего товарища по сборной Франции остаться в «Пари Сен-Жермен».

«Мбаппе хорошо чувствует себя в Париже. Думаю, ему нравится в «ПСЖ», он с давних пор поддерживает этот клуб, поэтому рад защищать его цвета. Конечно, его решение не переходить в «Реал» – это плюс для «Барселоны». Не знаю, стоит ли ждать его в чемпионате Испании в будущем», – цитируют испанские СМИ футболиста «Барселоны».

Напомним, что в мае Килиан Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года, несмотря на предварительную договорённость о переходе в мадридский «Реал».