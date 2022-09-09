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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» готова судиться с «Атлетико» по делу Гризманна

 
09 Сентября 2022 • 00:34 Комментировать
Кадис
...
Барселона
1 13.00 X 5.90 2 1.25
10.09 19:30

«Барселона» считает, что мадридский «Атлетико» нарушил условия договора по аренде Антуана Гризманна.

Француз арендован «матрасниками» до лета 2023 года с обязательством выкупа за 40 млн евро при достижении определённых условий. «Атлетико» не хочет платить за 31-летнего форварда оговорённую сумму, пытаясь убедить «Барселону» продать игрока значительно дешевле, однако руководство каталонцев не намерено идти на компромисс. Как сообщает Sport, «Барселона» собирается подать иск: по мнению боссов «сине-гранатовых», «Атлетико» уже должен был выплатить 40 млн, поскольку условия для обязательного выкупа были выполнены ещё в прошлом сезоне.

В нынешней кампании Гризманн отыграл за мадридцев пять матчей, во всех случаях появляясь на поле лишь на замену.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Антуан Гризманн
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