«Атлетико» не согласен с претензиями «Барселоны» по делу Гризманна

Между мадридским «Атлетико» и «Барселоной» возникли разногласия по условиям аренды Антуана Гризманна.

Руководство «Барселоны» готово подать в суд на коллег из столицы, поскольку те, по их мнению, нарушают условия договора по аренде Антуана Гризманна, отказываясь выкупать игрока за 40 млн евро. Как сообщает Relevo, боссы «матрасников» в свою очередь уверены, что должны будут выплатить оговорённые 40 млн только в том случае, если француз проведёт 50% матчей суммарно за прошлый и нынешний сезон.

Аренда Антуана Гризманна в «Атлетико» рассчитана до лета 2023 года. В текущей кампании форвард забил три мяча, пять раз появившись на замену и ни разу не выйдя в старте.