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Усман Дембеле – о проблемах в «Барселоне»: «Боялся, что могу травмироваться в любой момент»

 
05 Сентября 2022 • 21:49 Комментировать
Кадис
...
Барселона
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10.09 19:30

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле рассказал, что мешало ему проявить себя после прихода в клуб.

Француз перешёл в «Барселону» из «Боруссии» Дортмунд летом 2017 за 140 млн евро, однако не оправдал надежд, регулярно выбывая из строя из-за травм.

«Мои первые три года в «Барселоне» сложились очень тяжело, – цитирует Дембеле издание Sport. – У меня были проблемы с травмами, с игрой, хорошие дни постоянно сменялись неудачами.

Когда я приехал сюда, мне было всего 20 лет, за плечами у меня было всего два года игры в футбол на профессиональном уровне. Теперь мне 25, и я чувствую себя гораздо более взрослым и уверенным.

У меня рано развилась боязнь травм – я начал думать, что могу травмироваться в любой момент. Всё изменилось к лучшему после прихода Кумана», – высказался игрок.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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