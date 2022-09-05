Усман Дембеле – о проблемах в «Барселоне»: «Боялся, что могу травмироваться в любой момент»

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле рассказал, что мешало ему проявить себя после прихода в клуб.

Француз перешёл в «Барселону» из «Боруссии» Дортмунд летом 2017 за 140 млн евро, однако не оправдал надежд, регулярно выбывая из строя из-за травм.

«Мои первые три года в «Барселоне» сложились очень тяжело, – цитирует Дембеле издание Sport. – У меня были проблемы с травмами, с игрой, хорошие дни постоянно сменялись неудачами.

Когда я приехал сюда, мне было всего 20 лет, за плечами у меня было всего два года игры в футбол на профессиональном уровне. Теперь мне 25, и я чувствую себя гораздо более взрослым и уверенным.

У меня рано развилась боязнь травм – я начал думать, что могу травмироваться в любой момент. Всё изменилось к лучшему после прихода Кумана», – высказался игрок.