Два испанских гранда возглавили рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира

Мадридский «Реал» назван самым дорогим футбольным клубом в 2022 году.

Стоимость мадридского гранда оценивается в 5,1 млрд долларов, сообщает Forbes. На втором месте располагается «Барселона» – 5 млрд, а замывает тройку самых дорогих клубов мира английский «Манчестер Юнайтед» – 4,6 млрд. Далее в рейтинге следуют «Ливерпуль», мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Сити».

Мадридский «Реал» – действующий победитель Лиги чемпионов, однако фаворитом нового розыгрыша считается «Манчестер Сити». Кроме того, именно «горожане», по подсчётам экспертов Transfermarkt, располагают самым дорогим составом в мировом футболе.