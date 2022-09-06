Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Дембеле: «Хочу снова стать чемпионом мира»

 
06 Сентября 2022 • 00:06 Комментировать
Кадис
...
Барселона
1 13.00 X 5.90 2 1.25
10.09 19:30

Вингер «Барселоны» и сборной Франции Усман Дембеле мечтает вновь поднять над головой кубок мира.

Футболист принимал участие в триумфе сборной Франции в 2018 году. Теперь Дембеле надеется добиться доверия Дидье Дешама перед предстоящим мундиалем, который пройдёт в Катаре.

«Я хочу снова стать чемпионом мира. Да, надеюсь, я попаду в заявку команды на турнир, но решение принимать не мне. Многое зависит от моей игры: смогу проявить себя – получу шанс сыграть на турнире», – заявил в интервью Sport 25-летний футболист «Барселоны».

На счету Усмана Дембеле один гол и две результативные передачи в четырёх поединках за каталонцев в текущей кампании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Франции Чемпионат Мира Дидье Дешам Усман Дембеле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАДИС БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Вальядолид 1:0 Альмерия 2.40 3.25 3.10
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Сентября
00:06 · Испания. Ла Лига
Дембеле: «Хочу снова стать чемпионом мира»
05 Сентября
23:59 · Испания. Ла Лига
«Вальядолид» только в компенсированное время открыл счёт в матче с «Альмерией»
23:59 · Испания. Ла Лига
«Вальядолид» выиграл в чемпионате Испании впервые с марта 2021 года
23:48 · Испания. Ла Лига
Хави разочаровался в Альбе после матча с «Райо Вальекано»
23:26 · Англия. Премьер-лига
Клопп считал Чуамени идеальным игроком для «Ливерпуля», но тот выбрал «Реал»
22:40 · Испания. Ла Лига
«Барселона» договорилась о новом контракте с восходящей звездой 1
22:18 · Испания. Ла Лига
Пьянич в ближайшее время сообщит Хави о решении покинуть «Барселону»
22:08 · Испания. Ла Лига
Дембеле рассказал, что думает о решении Мбаппе не переходить в «Реал»
21:49 · Испания. Ла Лига
Усман Дембеле – о проблемах в «Барселоне»: «Боялся, что могу травмироваться в любой момент»
20:54 · Испания. Ла Лига
​Пьянич решил ехать в ОАЭ слухи
20:48 · Испания. Ла Лига
Пьянич всерьёз рассматривает возможность ухода из «Барселоны»
17:37 · Испания. Ла Лига
​У Пьянича есть предложение из ОАЭ
17:25 · Испания. Ла Лига
Президент «ПСЖ» раскритиковал «Барселону», не называя имя клуба 1
17:08 · Испания. Ла Лига
​Винисиус получил испанский паспорт
13:40 · Испания. Ла Лига
Кроос: «Я очень близок с Пересом, у него доброе сердце»
Все новости
Рекомендуем