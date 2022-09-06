Дембеле: «Хочу снова стать чемпионом мира»

Вингер «Барселоны» и сборной Франции Усман Дембеле мечтает вновь поднять над головой кубок мира.

Футболист принимал участие в триумфе сборной Франции в 2018 году. Теперь Дембеле надеется добиться доверия Дидье Дешама перед предстоящим мундиалем, который пройдёт в Катаре.

«Я хочу снова стать чемпионом мира. Да, надеюсь, я попаду в заявку команды на турнир, но решение принимать не мне. Многое зависит от моей игры: смогу проявить себя – получу шанс сыграть на турнире», – заявил в интервью Sport 25-летний футболист «Барселоны».

На счету Усмана Дембеле один гол и две результативные передачи в четырёх поединках за каталонцев в текущей кампании.