Забитцер рассказал о том, как «Бавария» планирует остановить Левандовски в матче против «Барселоны»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Марсель Забитцер поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны», который состоится во вторник 13 сентября в 22:00 по московскому времени.

«Как мы планируем остановить Левандовски? Такого рода матчи всегда требуют грязной работы и умных тактических фолов. У нас хорошие защитники. Мы хотим решить задачу, действуя компактно. Мы пропускаем очень мало, поэтому уверены в том, что сможем сохранить свои ворота сухими», – сказал Забитцер в интервью после победы над миланским «Интером».

Напомним, Роберт Левандовски выступал за «Баварию» с 2015 по 2022 год и стал одним из лучших бомбардиров в истории клуба.