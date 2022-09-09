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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Будущее Гризманна? Этот вопрос вы должны задавать Симеоне»

 
09 Сентября 2022 • 15:15 Комментировать
Кадис
...
Барселона
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10.09 19:30

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес отказался отвечать на вопрос о будущем нападающего Антуана Гризманна. Напомним, что французский форвард уже второй год выступает на правах аренды за мадридский «Атлетико», но «матрасники» делают всё для того, чтобы опция выкупа не превратилась в обязательную.

«Будущее Гризманна? Этот вопрос вы должны задавать Симеоне. Он недавно сказал, что является человеком «Атлетико». Мы ни разу не обсуждали ситуацию с Гризманном. Я мало что могу поделать», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, что Гризманн на днях помог мадридскому «Атлетико» вырвать победу в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Хави Эрнандес Диего Симеоне Антуан Гризманн
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