Матч между «Кадисом» и «Барселоной» возобновился после 45-минутной паузы

В матче пятого тура испанского чемпионата Ла Лиги каталонская «Барселона» отправилась на выезд на самый юг Испании, в Кадис. После безголевого первого тайма голландец Френки де Йонг и поляк Роберт Левандовски забили по мячу во второй половине игры, однако незадолго до конца игры ее пришлось прервать - на трибуне стало плохо кому-то из болельщиков.

Пауза в игре команд продлилась целых 45 минут, но сейчас футболисты вернулись на поле стадиона и доигрывают встречу.

Следить за матчем между «Кадисом» и каталонской «Барселоной» можно в прямом режиме при помощи нашей онлайн-трансляции.