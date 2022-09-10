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Чемпионат Испании. Ла Лига

Матч между «Кадисом» и «Барселоной» возобновился после 45-минутной паузы

 
10 Сентября 2022 • 22:17 Комментировать
Кадис
0:4
Барселона
окончен

В матче пятого тура испанского чемпионата Ла Лиги каталонская «Барселона» отправилась на выезд на самый юг Испании, в Кадис. После безголевого первого тайма голландец Френки де Йонг и поляк Роберт Левандовски забили по мячу во второй половине игры, однако незадолго до конца игры ее пришлось прервать - на трибуне стало плохо кому-то из болельщиков.

Пауза в игре команд продлилась целых 45 минут, но сейчас футболисты вернулись на поле стадиона и доигрывают встречу.  

Следить за матчем между «Кадисом» и каталонской «Барселоной» можно в прямом режиме при помощи нашей онлайн-трансляции.

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Барселона Кадис
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окончен Кадис 0:4 Барселона 13.00 6.20 1.25
Идет 87 минута Атлетико М 4:1 Сельта 1.68 3.70 5.50
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11.09  17:15 Эльче ... Атлетик Б 4.20 3.50 1.90
11.09  19:30 Хетафе ... Реал Сосьедад 3.95 3.10 2.10
11.09  22:00 Бетис ... Вильярреал 2.85 3.45 2.45
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