Хави: «Мы доминировали и выиграли заслуженно»

В матче пятого тура испанского чемпионата Ла Лиги каталонская «Барселона» отправилась на выезд на самый юг Испании, в Кадис. После безголевого первого тайма каталонцы забили четыре мяча во второй половине игры, но она была омрачена инцидентом с болельщиком, которому стало плохо и его пришлось срочно увозить со стадиона.

Наставник каталонской команды Хави прокомментировал события матча.

- Очень непростая ситуация, для всех нас. Хорошо, что болельщика спасли, он в порядке. Смогли доиграть матч и одержали победу на сложном поле. Мы доминировали и три очка получили заслуженно, - цитирует Хави испанское издание AS.