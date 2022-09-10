Левандовски установил рекорд Ла Лиги в 21 веке

В матче пятого тура испанского чемпионата Ла Лиги «Барселона» отправилась на выезд на самый юг Испании, в Кадис. После безголевого первого тайма Френки де Йонг и Роберт Левандовски забили по мячу во второй половине игры, и для польского форварда это был уже шестой гол в пяти матчах чемпионата Испании.

Он побил рекорд Андре Силвы, который доселе был самым удачным дебютантом Ла Лиги в 21-м веке, забив в 218 году шесть голов за первые шесть матчей в чемпионате в составе андалусийской «Севильи».

Следить за матчем между «Кадисом» и «Барселоной» можно в прямом режиме при помощи нашей онлайн-трансляции.