Мусиала: «Барселона» была моей любимой командой в детстве»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала рассказал о том, какую команду поддерживал в детстве. Футболист сборной Германии болел за каталонскую «Барселону».

«В детстве моей любимой командой была «Барселона». У меня была футболка Месси. Полузащита с Бускетсом, Хави и Иньестой очаровывала меня. Я могу пересматривать их матчи снова и снова», – заявил Мусиала в интервью Sport Bild.

Напомним, что сам Мусиала является воспитанником лондонского «Челси». Футболист решил отказаться от выступлений за сборную Англии ради национальной команды Германии.

В новом сезоне Мусиала забил уже 3 гола и отдал один ассист в 4 матчах.