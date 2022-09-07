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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мусиала: «Барселона» была моей любимой командой в детстве»

 
07 Сентября 2022 • 10:44 Комментировать
Бавария
...
Штуттгарт
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10.09 16:30

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала рассказал о том, какую команду поддерживал в детстве. Футболист сборной Германии болел за каталонскую «Барселону».

«В детстве моей любимой командой была «Барселона». У меня была футболка Месси. Полузащита с Бускетсом, Хави и Иньестой очаровывала меня. Я могу пересматривать их матчи снова и снова», – заявил Мусиала в интервью Sport Bild.

Напомним, что сам Мусиала является воспитанником лондонского «Челси». Футболист решил отказаться от выступлений за сборную Англии ради национальной команды Германии.

В новом сезоне Мусиала забил уже 3 гола и отдал один ассист в 4 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Джамал Мусиала
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БАВАРИЯ ШТУТТГАРТ
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