Пьянич в ближайшее время сообщит Хави о решении покинуть «Барселону»

Согласно сведениям источника, полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич окончательно решил покинуть клуб.

В ближайшее время босниец может заключить соглашение с клубом «Шарджа» из ОАЭ. По информации Sport, о переходе будет объявлено официально уже на этой неделе, если не произойдёт ничего непредвиденного. Пьянич намерен уже сейчас сообщить о своём решении наставнику «Барселоны» Хави Эрнандесу. Один из возможных сценариев – расторжение действующего контракта по взаимному согласию сторон.

Миралем Пьянич не провёл ни одного официального матча за «сине-гранатовых» с начала текущего сезона.