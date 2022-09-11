Хави повторил рекорд Зидана

В матче пятого тура испанского чемпионата каталонская «Барселона» на выезде встречалась с «Кадисом». «Сине-гранатовые» легко разобрались со скромным соперником, отгрузив в его ворота четыре безответных мяча.

Примечательно, что команда из Барселоны под руководством Хави Эрнандеса не проигрывает в местном чемпионате в 17 подряд выездных поединках. Испанский наставник повторил рекордное достижение француза Зинедина Зидана, которое тот установил в мадридском «Реале» в 2016 году.

После пяти туров Ла Лиги каталонский коллектив набрал 13 баллов и лидирует в турнирной таблице.