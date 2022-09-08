Эрик Гарсия: «Удивлён поведением Левандовски на поле»

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия поделился впечатлениями от совместной работы с Робертом Левандовски.

Польский нападающий перебрался из «Баварии» в «Барселону» в июле, сходу начав проявлять свои лучшие качества на новом месте.

«Я был удивлён тем, как много Роберт разговаривает на поле, – отмечает защитник каталонцев. – Он постоянно помогает товарищам по команде, делая подсказки, поддерживает связь с командой, делится своими задумками. Великолепный нападающий. С точки зрения эффективности его можно сравнить с Луисом Суаресом: каждый его удар – гол», – заявил 21-летний испанский футболист.