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Рафинья рассказал, почему отказал «Челси» и перешёл в «Барселону»

 
10 Сентября 2022 • 16:10 Комментировать
Кадис
...
Барселона
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Через 3 ч. 6 мин.

Вингер «Барселоны» Рафинья рассказал, почему отклонил предложение «Челси» минувшим летом и перешёл в каталонский клуб.  

Напомним, в конце июня лондонцы достигли соглашения о трансфере с бывшим клубом Рафиньи «Лидсом», однако сам футболист отказался переходить в «Челси», продолжив ждать «Барселону».

«Да, я отклонил предложение «Челси», потому что мечтал носить футболку «Барселоны». Я следил за этой командой с самого детства, с тех пор, как туда перешёл Роналдиньо. Мечта была сильнее любого другого предложения, каким бы внушительным оно не было в финансовом плане», — цитирует Рафинью La Vanguardia.

В текущем сезоне 25-летний бразилец провёл в составе «сине-гранатовых» четыре матча, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Рафинья Диас
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