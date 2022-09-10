Рафинья рассказал, почему отказал «Челси» и перешёл в «Барселону»

Вингер «Барселоны» Рафинья рассказал, почему отклонил предложение «Челси» минувшим летом и перешёл в каталонский клуб.

Напомним, в конце июня лондонцы достигли соглашения о трансфере с бывшим клубом Рафиньи «Лидсом», однако сам футболист отказался переходить в «Челси», продолжив ждать «Барселону».

«Да, я отклонил предложение «Челси», потому что мечтал носить футболку «Барселоны». Я следил за этой командой с самого детства, с тех пор, как туда перешёл Роналдиньо. Мечта была сильнее любого другого предложения, каким бы внушительным оно не было в финансовом плане», — цитирует Рафинью La Vanguardia.

В текущем сезоне 25-летний бразилец провёл в составе «сине-гранатовых» четыре матча, забив один гол и отдав одну результативную передачу.