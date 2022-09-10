«Барселона», «ПСЖ» и «Ньюкасл» претендуют на бразильского вундеркинда

Полузащитник «Васко Да Гама» Андрей Сантос интересен именитым европейским клубам.

Английский «Ньюкасл» пополнил число претендентов на 18-летнего футболиста, уже находящегося в списке интересов «Барселоны» и «ПСЖ», докладывает Inews. «Васко Да Гама» оценивает восходящую звезду в 34 млн евро, однако действующий контракт юного хавбека истекает летом следующего года.

Андрей Сантос провёл 24 матча в бразильской Серии Б, отметившись пятью забитыми мячами, выступая при этом на позициях центрального и опорного полузащитника. Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость игрока составляет 5 млн евро.