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«Барселона», «ПСЖ» и «Ньюкасл» претендуют на бразильского вундеркинда

 
10 Сентября 2022 • 03:00 Комментировать
ПСЖ
...
Брест
1 1.08 X 12.00 2 26.00
Через 13 ч. 53 мин.

Полузащитник «Васко Да Гама» Андрей Сантос интересен именитым европейским клубам.

Английский «Ньюкасл» пополнил число претендентов на 18-летнего футболиста, уже находящегося в списке интересов «Барселоны» и «ПСЖ», докладывает Inews. «Васко Да Гама» оценивает восходящую звезду в 34 млн евро, однако действующий контракт юного хавбека истекает летом следующего года.

Андрей Сантос провёл 24 матча в бразильской Серии Б, отметившись пятью забитыми мячами, выступая при этом на позициях центрального и опорного полузащитника. Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость игрока составляет 5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Барселона ПСЖ Васко Да Гама Андрей Сантос
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