«Барселона» с пятой попытки обыграла «Кадис»

В пятом туре Ла Лиги «Барселона» гостила у «Кадиса». Скромная команда в прошлых двух сезонах ни разу не дала себя обыграть «сине-гранатовым», но сегодня силы были неравными. «Барселона» доминировала, но создала не так уж много. В начале игры Рафинья с линии штрафной зарядил в штангу. На 55-й минуте Френки де Йонг метров с семи открыл счет после того, как голкипер не совсем удачно прервал прострел. Вскоре де Йонг не сумел протолкнуть мяч мимо вратаря, и Роберт Левандовски удачно добил - 2:0. В самой концовке матч был надолго прерван из-за проблем со здоровьем у болельщика. После 45-минутной паузы Роберт Левандовски не пожадничал и вывел на пустые ворота Ансу Фати. Усман Дембеле также забил ударом с линии штрафной.

«Барселона» победила со счетом 4:0 и вышла на чистое первое место.