«Барселона» с пятой попытки обыграла «Кадис»

В пятом туре Ла Лиги «Барселона» гостила у «Кадиса». Скромная команда в прошлых двух сезонах ни разу не дала себя обыграть «сине-гранатовым», но сегодня силы были неравными. «Барселона» доминировала, но создала не так уж много. В начале игры Рафинья с линии штрафной зарядил в штангу. На 55-й минуте Френки де Йонг метров с семи открыл счет после того, как голкипер не совсем удачно прервал прострел. Вскоре де Йонг не сумел протолкнуть мяч мимо вратаря, и Роберт Левандовски удачно добил - 2:0. В самой концовке матч был надолго прерван из-за проблем со здоровьем у болельщика. После 45-минутной паузы Роберт Левандовски не пожадничал и вывел на пустые ворота Ансу Фати. Усман Дембеле также забил ударом с линии штрафной.
«Барселона» победила со счетом 4:0 и вышла на чистое первое место.
|55'Де Йонг Френки (0:1)
|65'Левандовски Роберт (0:2)
|86'Фати Ансу (0:3)
Пауза во время матча пошла на пользу Барсе, Кадис вышел просто докатать матч.
всех cules - с очередной крупной победой! ждём матча с немецкой машиной.
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