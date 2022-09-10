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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» с пятой попытки обыграла «Кадис»

 
10 Сентября 2022 • 22:18 Комментировать (6)
Кадис
0:4
Барселона
окончен

В пятом туре Ла Лиги «Барселона» гостила у «Кадиса». Скромная команда в прошлых двух сезонах ни разу не дала себя обыграть «сине-гранатовым», но сегодня силы были неравными. «Барселона» доминировала, но создала не так уж много. В начале игры Рафинья с линии штрафной зарядил в штангу. На 55-й минуте Френки де Йонг метров с семи открыл счет после того, как голкипер не совсем удачно прервал прострел. Вскоре де Йонг не сумел протолкнуть мяч мимо вратаря, и Роберт Левандовски удачно добил - 2:0. В самой концовке матч был надолго прерван из-за проблем со здоровьем у болельщика. После 45-минутной паузы Роберт Левандовски не пожадничал и вывел на пустые ворота Ансу Фати. Усман Дембеле также забил ударом с линии штрафной.

«Барселона» победила со счетом 4:0 и вышла на чистое первое место.

Протокол игры  
Кадис0:3Барселона
  55'Де Йонг Френки (0:1)
  65'Левандовски Роберт (0:2)
  86'Фати Ансу (0:3)
Ледесма ХеремиасСальдуа ХосебаЭрнандес ЛуисМбайе МамадуЭспино АльфонсоСан Эметерио Феде 72' (Алькарас Рубен ( 72') Алекс Фернандес 60' (Бонгонда Тео ( 60') Алехо Иван 60' (Аларкон Томас ( 60') Собрино Рубен 72' (Мабиль Авер ( 72') Окампо БрайанЛукас Перес  56' 72' (Негредо Альваро ( 72')
Запасные: Карселен ИсаакХименес АльвароАрзамендия СантьягоХиль ДавидХименес ФалиЧуст ВикторМари Хосе
Тер Штеген Марк-АндреБельерин ЭкторАраухо РональдПике ХерардБальде Алехандро 78' (Алонсо Маркос ( 78') Гави 57' (Левандовски Роберт ( 57') Бускетс Серхио  53'Де Йонг ФренкиРафинья Диас  16' 72' (Фати Ансу ( 72') Депай Мемфис 57' (Дембеле Усман ( 57') Торрес Ферран 57' (Педри ( 57')
Запасные: Кунде ЖюльКесси ФранкПенья ИньякиГарсия ЭрикАльба ЖордиКристенсен АндреасТенас Арнау
10 сентября. Стадион "Estadio Nuevo Mirandilla".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Кадис
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Комментарии (5)
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Sergey999
10 Сентября 2022 в 23:24
Ну судя по всему вопрос с чемпионством в Ла-Лиге решен)))
Bartimeus
10 Сентября 2022 в 22:28
Без основных игроков с креативом слабовато, но сделали гол, пусть и не без удачи. Хави всем время уделил, считай все по тайму сыграли, к Баварии физически должны быть готовы. Выделить де Йонга можно, очень старался. Левандовски вышел и сразу класс сказался. Дембеле непредсказуем, неплохо разобрался.
Пауза во время матча пошла на пользу Барсе, Кадис вышел просто докатать матч.
pol-black
10 Сентября 2022 в 22:30
Дембеле лучше по воротам не бить. и в этот то раз во вратаря прилетело, тот просто поймать не смог )))
Bartimeus
10 Сентября 2022 в 22:39
Смутил вратаря, он тоже удара не ожидал)
pol-black
10 Сентября 2022 в 22:27
ничего не смогли игроки Кадиса противопоставить Барсе. а Барса снова крупно выиграла. причём выиграла у команды, которой в последние годы и забить то не могла, со времён Это'О (я вообще от такой инфы офигел). с выходом Дембеле и Лёвы игра стала эффектнее. новички - Бельерин и Алонсо - неплохо отыграли своё время. хорошее усиление, особенно при большом количестве игр. да ещё и ЧМ впереди.
всех cules - с очередной крупной победой! ждём матча с немецкой машиной.
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окончен Эспаньол 2:3 Севилья 2.75 3.20 2.70
окончен Кадис 0:4 Барселона 13.00 6.20 1.25
окончен Атлетико М 4:1 Сельта 1.68 3.70 5.50
11.09  15:00 Реал Мадрид ... Мальорка 1.25 6.00 11.50
11.09  17:15 Эльче ... Атлетик Б 4.20 3.50 1.90
11.09  19:30 Хетафе ... Реал Сосьедад 3.95 3.10 2.10
11.09  22:00 Бетис ... Вильярреал 2.85 3.45 2.45
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