Пьянича устроило предложение «Шарджи»

Боснийский полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич покинет клуб в самое ближайшее время, он рассмотрел предложение эмиратской «Шарджи». Речь идет о трехлетнем контракте с хорошей, надо полагать, зарплатой. «Барселону», в которой он выступал с 2020 года, Пьянич покинет в статусе свободного агента, и это полностью устраивает клуб, которому не придется платить за расставание с ним, а также снизит нагрузку на ведомость по зарплатам.

При этом «Барселона» была не прочь оставить Пьянича в составе, снизив ему зарплату - наставник команды Хави Эрнандес рассчитывал на игрока в предстоящие периоды, когда клубу придется играть каждые три-четыре дня, но Пьянич предпочел податься на Ближний Восток, сообщает Diario Sport.