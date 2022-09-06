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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пьянича устроило предложение «Шарджи»

 
06 Сентября 2022 • 18:19 Комментировать
Кадис
...
Барселона
1 12.50 X 5.80 2 1.25
10.09 19:30

Боснийский полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич покинет клуб в самое ближайшее время, он рассмотрел предложение эмиратской «Шарджи». Речь идет о трехлетнем контракте с хорошей, надо полагать, зарплатой. «Барселону», в которой он выступал с 2020 года, Пьянич покинет в статусе свободного агента, и это полностью устраивает клуб, которому не придется платить за расставание с ним, а также снизит нагрузку на ведомость по зарплатам.

При этом «Барселона» была не прочь оставить Пьянича в составе, снизив ему зарплату - наставник команды Хави Эрнандес рассчитывал на игрока в предстоящие периоды, когда клубу придется играть каждые три-четыре дня, но Пьянич предпочел податься на Ближний Восток, сообщает Diario Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Миралем Пьянич Шарджа
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