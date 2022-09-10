«Барселона» объявила состав на матч с «Кадисом»

В пятом туре испанского чемпионата Ла Лиги каталонская «Барселона» сыграет в гостевом матче с «Кадисом». Пока что «Барселона» не проиграла ни оного матча - три победы, одна ничья. Накануне игры наставник каталонского клуба Хави Эрнандес огласил стартовый состав своей команды. В нем дебютирует новобранец клуба Экто Бельерин. Также видно желание дать отдых основным игрокам, в стартовом составе нет Левандовски, но есть Депай.

«Барселона»: тер Штеген, Бельерин, Пике, Араухо, Бускетс, Ферран Торрес, Депай, де Йонг, Рафинья, Бальде, Гави.

Матч между «Кадисом» и «Барселоной» начнется в 19:30, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.