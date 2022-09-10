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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» объявила состав на матч с «Кадисом»

 
10 Сентября 2022 • 19:08 Комментировать
Кадис
...
Барселона
1 13.00 X 6.20 2 1.25
Через 0 ч. 4 мин.

В пятом туре испанского чемпионата Ла Лиги каталонская «Барселона» сыграет в гостевом матче с «Кадисом». Пока что «Барселона» не проиграла ни оного матча - три победы, одна ничья. Накануне игры наставник каталонского клуба Хави Эрнандес огласил стартовый состав своей команды. В нем дебютирует новобранец клуба Экто Бельерин. Также видно желание дать отдых основным игрокам, в стартовом составе нет Левандовски, но есть Депай.  

«Барселона»: тер Штеген, Бельерин, Пике, Араухо, Бускетс, Ферран Торрес, Депай, де Йонг, Рафинья, Бальде, Гави.

Матч между «Кадисом» и «Барселоной» начнется в 19:30, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.

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Барселона Кадис
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окончен Райо Вальекано 2:1 Валенсия 2.65 3.15 2.85
окончен Эспаньол 2:3 Севилья 2.75 3.20 2.70
10.09  19:30 Кадис ... Барселона 13.00 6.20 1.25
10.09  22:00 Атлетико М ... Сельта 1.68 3.70 5.50
11.09  15:00 Реал Мадрид ... Мальорка 1.25 6.00 11.50
11.09  17:15 Эльче ... Атлетик Б 4.20 3.50 1.90
11.09  19:30 Хетафе ... Реал Сосьедад 3.95 3.10 2.10
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