Болельщик потерял сознание во время матча «Кадис» - «Барселона», игра прервана

Матч пятого тура чемпионата Испании между «Кадисом» и «Барселоной» был прерван из-за того, что одному из болельщиков стало плохо.

Арбитр остановил матч, кто-то из болельщиков потерял сознание, медики борются за жизнь поклонника футбола. Отметим, что футболисты продолжают оставаться на поле, но решение о продолжении матча пока еще не принято. Сообщается, что игра остановлена, но пока не отменена.

«Барселона» ведет со счетом 2:0 в игре против «Кадиса», мячами отметились Френки де Йонг и Роберт Левандовски. За прямой текстовой трансляцией встречи вы можете следить на портале LiveResult.Ru.