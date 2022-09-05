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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пьянич всерьёз рассматривает возможность ухода из «Барселоны»

 
05 Сентября 2022 • 20:48 Комментировать
Кадис
...
Барселона
1 13.00 X 5.90 2 1.25
10.09 19:30

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич изучает различные варианты продолжения карьеры.

Как стало известно ранее, подписать боснийца готов клуб «Шарджа» из ОАЭ. По данным SER, окружение Пьянича уверяет, что у 32-летнего игрока есть и другие предложения, детали которых пока не раскрываются. Хавбек может покинуть «Барселону» в скором времени.

Ранее главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес признавался, что рассчитывает на Пьянича, однако на сегодняшний день не предоставил тому ни одной игровой минуты в официальных встречах.

Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до 2024 года.

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Барселона Миралем Пьянич Трансферы футбола - лето 2022
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