Пьянич всерьёз рассматривает возможность ухода из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич изучает различные варианты продолжения карьеры.

Как стало известно ранее, подписать боснийца готов клуб «Шарджа» из ОАЭ. По данным SER, окружение Пьянича уверяет, что у 32-летнего игрока есть и другие предложения, детали которых пока не раскрываются. Хавбек может покинуть «Барселону» в скором времени.

Ранее главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес признавался, что рассчитывает на Пьянича, однако на сегодняшний день не предоставил тому ни одной игровой минуты в официальных встречах.

Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до 2024 года.