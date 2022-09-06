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«Барселона» не начинала официальных переговоров с «Манчестер Сити» по Бернарду Силве

 
06 Сентября 2022 • 17:41 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
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10.09 19:30

Несмотря на слухи, «Барселона» не делала трансферных предложений «Манчестер Сити» по Бернарду Силве.

Португалец считался приоритетной трансферной целью каталонцев, и главный тренер команды Хави Эрнандес не скрывал своего восхищения игроком. Однако, по информации инсайдера Фабрицио Романо, за весь трансферный период «Манчестер Сити» не получил ни одного официального предложения по 28-летнему атакующему полузащитнику.

Вероятно, «Барселона» планировала продать Френки де Йонга, прежде чем начинать переговоры по Бернарду Силве, но голландский хавбек категорически отказался уходить.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва
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