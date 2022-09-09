Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хави сделал выбор между Левандовски и Холанном

 
09 Сентября 2022 • 20:45 Комментировать
Кадис
...
Барселона
1 13.00 X 6.00 2 1.25
Через 21 ч. 33 мин.

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос о выборе между двумя звёздными форвардами из разных поколений.

«Молодая и перспективная суперзвезда, как Эрлинг Холанн, или опытный ветеран, как Роберт Левандовски?» – спросили у Хави на пресс-конференции. Так ответил специалист: «Я не знаю, каждый игрок хорош по-своему, у каждого свой характер. Левандовски – скромный человек, он помогает молодым. Нам повезло, что в нашем составе есть такая личность. Я бы не променял никого из игроков своей команды», – заявил Хави.

34-летний Роберт Левандовски забил восемь голов в пяти матчах с момента перехода из «Баварии» в «Барселону».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Роберт Левандовски Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАДИС БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Сентября
21:52 · Англия. Премьер-лига
Два испанских гранда возглавили рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира
20:45 · Англия. Премьер-лига
Хави сделал выбор между Левандовски и Холанном
20:34 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему летом в «МЮ» отказались от Поттера, который недавно возглавил «Челси» 3
18:40 · Англия. Премьер-лига
В «Боруссии» объяснили, почему не подписали Роналду 1
15:42 · Англия. Премьер-лига
​Роналду отреагировал на смерть королевы Елизаветы II 3
15:29 · Англия. Премьер-лига
Мёрфи: «Уход Мане – это просто оправдание для игроков «Ливерпуля»
15:04 · Англия. Премьер-лига
Следующий тур АПЛ тоже могут отменить 3
14:42 · Англия. Премьер-лига
​Поттер – самый дорогой тренер в истории футбола 1
14:27 · Англия. Премьер-лига
В «Ювентусе» не жалеют о приглашении Погба
14:20 · Англия. Премьер-лига
Зеедорф: «На месте Клоппа я бы сделал Фирмино основным нападающим»
14:19 · Англия. Премьер-лига
​Игроки «Челси» ненавидели играть на фланге, где стоял Тухель 1 слухи
14:03 · Англия. Премьер-лига
Кель: «В конце сезона ситуация с Холанном стала проблемой в раздевалке» 2
13:25 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отменил пресс-конференцию Поттера накануне матча с «Фулхэмом» 1
12:59 · Англия. Премьер-лига
Неймар назвал своего самого сложного соперника в карьере 1
12:43 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе рассказал, что думает о карьерах Месси и Роналду 2
Все новости
Рекомендуем