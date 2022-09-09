Хави сделал выбор между Левандовски и Холанном

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос о выборе между двумя звёздными форвардами из разных поколений.

«Молодая и перспективная суперзвезда, как Эрлинг Холанн, или опытный ветеран, как Роберт Левандовски?» – спросили у Хави на пресс-конференции. Так ответил специалист: «Я не знаю, каждый игрок хорош по-своему, у каждого свой характер. Левандовски – скромный человек, он помогает молодым. Нам повезло, что в нашем составе есть такая личность. Я бы не променял никого из игроков своей команды», – заявил Хави.

34-летний Роберт Левандовски забил восемь голов в пяти матчах с момента перехода из «Баварии» в «Барселону».