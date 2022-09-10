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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рафинья: «Если мы выиграем Лигу чемпионов, я пройду на коленях по «Камп Ноу»

 
10 Сентября 2022 • 14:50 Комментировать (3)
Кадис
...
Барселона
1 14.00 X 6.20 2 1.23
Через 3 ч. 11 мин.

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Диас пообещал на коленях пройтись по «Камп Ноу», если «сине-гранатовые» выиграют Лигу чемпионов. Напомним, бразилец перебрался в команду Хави Эрнандеса летом из английского «Лидса».

«Если мы выиграем Лигу чемпионов, я пройду по коленях на «Камп Ноу» или же по любому другому стадиону, на котором мы будем играть. То же самое я сделал в «Лидсе», когда мы сохранили прописку в Английской премьер-лиге», – заявил Рафинья La Vanguardia.

В новом сезоне Рафинья Диас отметился голом и результативной передачей в чемпионате Испании. Бразилец обошёлся «Барселоне» в 70 миллионов евро.

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Барселона Рафинья Диас
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
10 Сентября 2022 в 15:26
Ну началось сейчас другие перехватят этот тренд и пройдут по кругу стадиона на пятой точке...
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