Рафинья: «Если мы выиграем Лигу чемпионов, я пройду на коленях по «Камп Ноу»

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Диас пообещал на коленях пройтись по «Камп Ноу», если «сине-гранатовые» выиграют Лигу чемпионов. Напомним, бразилец перебрался в команду Хави Эрнандеса летом из английского «Лидса».

«Если мы выиграем Лигу чемпионов, я пройду по коленях на «Камп Ноу» или же по любому другому стадиону, на котором мы будем играть. То же самое я сделал в «Лидсе», когда мы сохранили прописку в Английской премьер-лиге», – заявил Рафинья La Vanguardia.

В новом сезоне Рафинья Диас отметился голом и результативной передачей в чемпионате Испании. Бразилец обошёлся «Барселоне» в 70 миллионов евро.