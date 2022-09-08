Брайтвайт – о переходе из «Барселоны» в «Эспаньол»: «Люди не знают всей правды»

Нападающий Мартин Брайтвайт вновь высказался о своём переходе из одного барселонского клуба в другой.

Незадолго до закрытия трансферного окна датчанин расторг контракт с «Барселоной», а вскоре заключил договор с одним из принципиальных соперников «сине-гранатовых» – «Эспаньолом».

«Свист болельщиков «Барселоны» в мой адрес? Людям не всё известно. Не берусь судить, справедливо это или нет, но люди не знают, как обстоят дела на самом деле. Для меня свист не станет проблемой, я просто знаю, что публике не могут быть известны некоторые детали данного дела», – прокомментировал решение перейти в «Эспаньол» Брайтвайт, уже успевший отличиться голом в составе новой команды.