Полузащитник «Барселоны» Гави продлит трудовой договор с каталонским клубом.

По информации Marca, стороны уже согласовали условия контракта, как и сообщалось ранее. Отмечается, что новое соглашение будет рассчитано на пять лет, а сумма отступных за 18-летнего испанца составит один миллиард евро.

В текущем сезоне Гави принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.

«Барселона» занимает второе место в чемпионате Испании, набрав 10 очков после четырех туров.