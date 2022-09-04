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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» продолжит следить за Араухо

 
04 Сентября 2022 • 12:06 Комментировать
Лос-Анджелес Гэлакси
...
Спортинг Канзас-Сити
Через 14 ч. 12 мин.

«Барселона» пыталась подписать защитника «Лос-Анджелес Гэлакси» Хулиана Араухо в период летнего трансферного окна, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, договорённости о переходе 21-летнего футболиста у каталонцев не было, однако «Барселона» продолжит следить за молодым мексиканцем в ближайшие месяцы.

Действующий контракт Араухо с клубом из МЛС рассчитан до конца декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Мексики в 5 миллионов евро.

В текущем году защитник провёл в МЛС 26 матчей, отметившись в них семью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лос-Анджелес Гэлакси Трансферы футбола - лето 2022 Хулиан Араухо
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