«Барселона» продолжит следить за Араухо

«Барселона» пыталась подписать защитника «Лос-Анджелес Гэлакси» Хулиана Араухо в период летнего трансферного окна, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, договорённости о переходе 21-летнего футболиста у каталонцев не было, однако «Барселона» продолжит следить за молодым мексиканцем в ближайшие месяцы.
Действующий контракт Араухо с клубом из МЛС рассчитан до конца декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Мексики в 5 миллионов евро.
В текущем году защитник провёл в МЛС 26 матчей, отметившись в них семью результативными передачами.
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