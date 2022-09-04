«Барселона» продолжит следить за Араухо

«Барселона» пыталась подписать защитника «Лос-Анджелес Гэлакси» Хулиана Араухо в период летнего трансферного окна, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, договорённости о переходе 21-летнего футболиста у каталонцев не было, однако «Барселона» продолжит следить за молодым мексиканцем в ближайшие месяцы.

Действующий контракт Араухо с клубом из МЛС рассчитан до конца декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Мексики в 5 миллионов евро.

В текущем году защитник провёл в МЛС 26 матчей, отметившись в них семью результативными передачами.