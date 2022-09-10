«Барселона» лишь шесть раз пробила по воротам в первом тайме матча с «Кадисом» - худший результат в сезоне

В матче пятого тура испанского чемпионата Ла Лиги «Барселона» отправилась на выезд на самый юг Испании, в Кадис.

Первый тайм у команды Хави с составом, напоминавшим прошлогодний, без Левандовски, без Кунде, а также без Педри и Дембеле оказался очень бледным - Ферран Торрес ошибался на ровном месте, другие игроки также действовали бестолково, и в результате «Барселона» за весь первый тайм лишь шесть раз пробила в сторону ворот соперника. Это худший результат в сезоне для каталонского гранда.

Следить за матчем между «Кадисом» и «Барселоной» можно в прямом режиме при помощи нашей онлайн-трансляции.