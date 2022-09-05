Хави разочаровался в Альбе после матча с «Райо Вальекано»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес убрал из основы ветерана команды Жорди Альбу из-за неудачной игры против «Райо Вальекано».

33-летний латераль вышел в стартовом составе «сине-гранатовых» на матч первого тура Ла Лиги, прошедший на «Камп Ноу», в котором «Барселона» неожиданно поделила очки с «Райо Вальекано» (0:0). По данным журналиста Рикарда Торкемады, тренерский штаб каталонцев разочаровался в игре Альбы после аналитического разбора данной встречи. В дальнейшем опытный левый защитник не выходил на поле с первых минут, а «Барселона» одержала три победы подряд.

В последние дни трансферного окна Альба мог перебраться в «Интер», но решил остаться в «Барселоне».