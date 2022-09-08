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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» рассказали, насколько серьёзна травма Роберто

 
08 Сентября 2022 • 23:08 Комментировать
Кадис
...
Барселона
1 13.00 X 5.90 2 1.25
10.09 19:30

Врачи «Барселоны» не выявили серьёзного повреждения у правого защитника Серхи Роберто.

30-летний футболист был заменён в перерыве прошедшего матча Лиги чемпионов против чешской «Виктории» Пльзень, который завершился победой крупной каталонцев со счётом 5:1. Как сообщает издание Sport, опасения по поводу травмы испанца не подтвердились: медицинский персонал «Барселоны» не обнаружил серьёзных повреждений у Роберто при обследовании.

Ожидается, что универсальный латераль получит отдых в предстоящем матче чемпионата Испании против «Кадиса», чтобы в оптимальном состоянии подойти к поединку Лиги чемпионов с «Баварией».

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