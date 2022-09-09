Хави рассказал, собирается ли прибегать к ротации состава перед матчем с «Баварией»

Главный тренер «Барселоны» поделился мыслями о выборе состава на предстоящую игру чемпионата Испании.

10 сентября «сине-гранатовые» сыграют в гостях против «Кадиса», а уже во вторник команду ждёт выезд в Мюнхен на матч Лиги чемпионов с «Баварией».

«Я не исключаю участия никого из игроков в завтрашнем матче Ла Лиги вне зависимости от игры с «Баварией, – рассказывает Хави на пресс-конференции. – Наша задача – завоевать три очка в субботу, и у нас есть пять замен, которые помогут освежить команду. Могу напомнить, как Фати решил исход матча с «Реал Сосьедадом», выйдя на замену», – заявил рулевой каталонского гранда.