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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави рассказал, собирается ли прибегать к ротации состава перед матчем с «Баварией»

 
09 Сентября 2022 • 22:31 Комментировать
Кадис
...
Барселона
1 13.00 X 6.00 2 1.25
Через 20 ч. 2 мин.

Главный тренер «Барселоны» поделился мыслями о выборе состава на предстоящую игру чемпионата Испании.

10 сентября «сине-гранатовые» сыграют в гостях против «Кадиса», а уже во вторник команду ждёт выезд в Мюнхен на матч Лиги чемпионов с «Баварией».

«Я не исключаю участия никого из игроков в завтрашнем матче Ла Лиги вне зависимости от игры с «Баварией, – рассказывает Хави на пресс-конференции. – Наша задача – завоевать три очка в субботу, и у нас есть пять замен, которые помогут освежить команду. Могу напомнить, как Фати решил исход матча с «Реал Сосьедадом», выйдя на замену», – заявил рулевой каталонского гранда.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Кадис Хави Эрнандес
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КАДИС БАРСЕЛОНА
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