Пьянич хотел остаться в «Барселоне», но передумал по нескольким причинам

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич решил покинуть клуб, хотя прежде планировал остаться.

Как стало известно в понедельник, босниец близок к переходу в «Шарджу» из ОАЭ. По информации журналиста Джакомо Якобеллиса, 32-летний хавбек передумал продолжать карьеру в «Барселоне» из-за решения Френки де Йонга остаться, а также из-за острой потребности клуба в сокращении расходов на зарплату и, наконец, в связи с полным отсутствием игровой практики в первых официальных матчах сезона.

Действующий контракт Миралема Пьянича рассчитан до 2024 года, но может быть расторгнут в скором времени.