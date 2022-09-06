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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пьянич хотел остаться в «Барселоне», но передумал по нескольким причинам

 
06 Сентября 2022 • 01:42 Комментировать
Кадис
...
Барселона
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10.09 19:30

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич решил покинуть клуб, хотя прежде планировал остаться.

Как стало известно в понедельник, босниец близок к переходу в «Шарджу» из ОАЭ. По информации журналиста Джакомо Якобеллиса, 32-летний хавбек передумал продолжать карьеру в «Барселоне» из-за решения Френки де Йонга остаться, а также из-за острой потребности клуба в сокращении расходов на зарплату и, наконец, в связи с полным отсутствием игровой практики в первых официальных матчах сезона.

Действующий контракт Миралема Пьянича рассчитан до 2024 года, но может быть расторгнут в скором времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Миралем Пьянич
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