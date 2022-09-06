Пуйоль – о Месси: «Ещё не поздно вернуться в «Барселону»

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль прокомментировал возможное возвращение Лионеля Месси в «Барселону».

Слухи о воссоединении аргентинца с каталонским грандом активно появлялись в прессе минувшим летом. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтверждал, что хотел бы вновь видеть Месси «дома».

«Для Месси ещё не поздно вернуться в «Барселону», – считает знаменитый экс-капитан «сине-гранатовых» Карлес Пуйоль, слова которого приводит Goal. – Его контракт с «ПСЖ» истекает следующим летом, и до этих пор многое может произойти. Ему всегда будут рады в «Барселоне», но итоговое решение, конечно, остаётся за Хави и самим Лео», – заявил испанец.