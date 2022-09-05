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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» договорилась о новом контракте с восходящей звездой

 
05 Сентября 2022 • 22:40 Комментировать (1)
Кадис
...
Барселона
1 13.00 X 5.90 2 1.25
10.09 19:30

18-летний полузащитник «Барселоны» Гави близок к продлению контракта с клубом.

Стороны полностью согласовали условия нового трудового договора, сообщает журналист Сике Родригес. Соглашение будет рассчитано на четыре года, и игроку осталось лишь поставить свою подпись под контрактом, когда все документы будут готовы. Интерес к юному хавбеку проявляли «Ливерпуль», «Бавария» и другие гранды сильнейших европейских лиг, однако футболист твёрдо намерен продолжить карьеру в Каталонии.

Гави отыграл за «Барселону» 51 матч во всех турнирах, включая четыре поединка в текущей кампании. Действующий контракт испанца истекает уже следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гави
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Комментарии (1)
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NOBODY
05 Сентября 2022 в 22:43
Гави - новый Хави????
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